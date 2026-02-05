Ultimo giorno per la giunta Napoli Paola De Roberto chiude… aprendo un asilo tra lacrime e sorrisi

Oggi è l’ultimo giorno di lavoro per la giunta di Napoli, con Paola De Roberto che si congeda chiudendo il suo incarico. Nel quartiere orientale di Salerno, le mamme si sono radunate fuori dall’asilo di via Monticelli, che dopo dieci anni di chiusura riapre le porte. Tra lacrime e sorrisi, le famiglie hanno visto tornare un punto di riferimento importante, pronto a dare respiro a tante di loro. La scena mette in evidenza quanto questa riapertura sia un’occasione per il quartiere, anche se il momento è

Tempo di lettura: 2 minuti Ci sono i sorrisi delle mamme fuori dall’asilo di via Monticelli, una struttura chiusa per 10 anni che ritrova vita e che darà respiro a tante famiglie nel quartiere situato nella zona orientale di Salerno. A sorridere sono anche le educatrici dei nido che ospiterà 26 bambini di età compresa tra i zero e tre anni in una struttura moderna, innovativa e che potrà educare i piccoli anche in spazi all’aperto adeguatamente attrezzati. Ma a sorridere questa mattina è anche l’assessore alle politiche sociali del Comune di Salerno, Paola De Roberto, che arriva all’appuntamento dopo aver pianto di emozione per l’affetto e la stima con i quali è stata salutata al settore servizi sociali dalla quale oggi si è congedata essendo l’ultimo giorno di consiliatura. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Ultimo giorno per la giunta Napoli, Paola De Roberto chiude… aprendo un asilo tra lacrime e sorrisi Approfondimenti su Napoli Giunta Roberto Fico, giunta varata l'ultimo dell'anno: chi sono gli assessori Roberto Fico ha annunciato la composizione della nuova giunta della Campania, ufficializzando gli assessori scelti dopo un percorso di consultazioni all’interno della coalizione di centrosinistra. Sorrisi e stupore per il presepe vivente dei bambini a San Demetrio, entusiasti anche l'Arcivescovo e l'Assessore De Roberto Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Napoli Giunta Argomenti discussi: Dichiarazione dei redditi 2025 in scadenza, ultimo giorno per pagare: come evitare sanzioni; Ultimo giorno a Gaza. Con gli ospedali in macerie, i piccoli al mare e le lacrime agli occhi; Calendario scolastico 2026: quando arrivano le vacanze di Carnevale?; Resi Amazon, oggi ultimo giorno per restituire gli acquisti di Natale. Giorno della Memoria, Segre: Non si usi Gaza per sminuire81 anni fa veniva squarciato il velo sul periodo più tragico e oscuro della storia moderna. Celebrazioni in tutta Italia. Al Quirinale il presidente della ... lastampa.it Giorno della Memoria, Meloni: Condanniamo la complicità del fascismo nelle persecuzioni contro gli ebreiUn rifermento, doveroso, all’orrore della Shoah lo fanno tutti. Una condanna netta della complicità del regime fascista riesce a pronunciarla solo Giorgia Meloni. Così gli esponenti di rilievo della ... ilfattoquotidiano.it Buongiorno ultimo giorno in questa splendida Valle d'Aosta, il saluto di Saint Vincent. facebook #Inter, news #Calciomercato di oggi LIVE: acquisti e cessioni dell'ultimo giorno #SkySport #SkyCalciomercato x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.