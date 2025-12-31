Roberto Fico giunta varata l' ultimo dell' anno | chi sono gli assessori
Roberto Fico ha annunciato la composizione della nuova giunta della Campania, ufficializzando gli assessori scelti dopo un percorso di consultazioni all’interno della coalizione di centrosinistra. La presentazione è avvenuta nell’ultimo giorno dell’anno, segnando l’avvio ufficiale del suo mandato come nuovo governatore. Questa nomina rappresenta un passaggio importante per la regione, con l’obiettivo di avviare una fase di stabilità e rinnovamento amministrativo.
Roberto Fico, nuovo governatore della Campania, ha varato la giunta. Lo ha annunciato lui stesso nell'ultimo giorno dell'anno dopo diversi passaggi e confronti all'interno della coalizione di centrosinistra. Il suo vice, come ci si aspettava, è il dem Mario Casillo, cui spetteranno le deleghe ai Trasporti, Mobilità e Mare. Nessuna sorpresa nemmeno sul nome di Fulvio Bonavitacola, per 10 anni di fila vice del governatore uscente Vincenzo De Luca nonché testimonial della lista "A Testa Alta". Tra i dieci assessori, inoltre, ci sono quattro donne. Mentre Fico terrà per sé le deleghe non solo alla Sanità ma anche del Bilancio e dei Fondi nazionali ed europei. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
