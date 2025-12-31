Roberto Fico ha annunciato la composizione della nuova giunta della Campania, ufficializzando gli assessori scelti dopo un percorso di consultazioni all’interno della coalizione di centrosinistra. La presentazione è avvenuta nell’ultimo giorno dell’anno, segnando l’avvio ufficiale del suo mandato come nuovo governatore. Questa nomina rappresenta un passaggio importante per la regione, con l’obiettivo di avviare una fase di stabilità e rinnovamento amministrativo.

Roberto Fico, nuovo governatore della Campania, ha varato la giunta. Lo ha annunciato lui stesso nell'ultimo giorno dell'anno dopo diversi passaggi e confronti all'interno della coalizione di centrosinistra. Il suo vice, come ci si aspettava, è il dem Mario Casillo, cui spetteranno le deleghe ai Trasporti, Mobilità e Mare. Nessuna sorpresa nemmeno sul nome di Fulvio Bonavitacola, per 10 anni di fila vice del governatore uscente Vincenzo De Luca nonché testimonial della lista "A Testa Alta". Tra i dieci assessori, inoltre, ci sono quattro donne. Mentre Fico terrà per sé le deleghe non solo alla Sanità ma anche del Bilancio e dei Fondi nazionali ed europei. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Roberto Fico, giunta varata l'ultimo dell'anno: chi sono gli assessori

Leggi anche: Campania, Roberto Fico nomina la nuova giunta regionale: chi sono i 10 assessori

Leggi anche: Fico nomina la giunta regionale: chi sono gli assessori in Campania

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Campania, debutto difficile in Consiglio regionale per Fico: niente Giunta, in Aula 7 consiglieri del campo largo alzano la voce; Campania laboratorio “instabile”. Il campo largo traballa: La giunta non c’è, De Luca aspetta; Antonio Decaro, l'ultimo disastro del centrosinistra: perché non riesce a formare la giunta | .it; Campania, Fico: Natale tranquillo. Vedete come sono riposato? | .it.

La nuova Giunta della Campania: chi sono i 10 assessori scelti da Roberto Fico - Fico, come pure aveva anticipato, riserva a sé le materie della sanità, del bilancio, dei fondi nazionali ed europei, nonché le restanti non assegnate ... msn.com