Sorrisi e stupore per il presepe vivente dei bambini a San Demetrio entusiasti anche l' Arcivescovo e l' Assessore De Roberto

Accoglienza e autenticità, lunedì sera, presso i locali parrocchiali di San Demetrio Martire, dove è stato allestito il “Presepe Vivente dei bambini” con i giovanissimi utenti del Centro per la Legalità della cooperativa sociale Galahad e i piccoli che frequentano il Catechismo presso la. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Leggi anche: Natale 2025, “Il presepe vivente dei bambini” con Galahad a San Demetrio

Leggi anche: Ariano, a San Pietro Apostolo torna il Presepe Vivente dei Bambini

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Grande successo per il presepe vivente dell'istituto Radice-Alighieri; Si accendono le luci del presepe vivente di Montaperto: oltre mille bambini protagonisti; Presepe viventi dei bambini a San Demetrio 2025/le foto di Guglielmo Gambardella; Nel giorno di Santo Stefano Jonadi si trasforma in un presepe vivente: tradizione che si ripete da 27 anni · ilvibonese.it.

Ritorna la magia del Presepe vivente di Montaperto - Il cuore più suggestivo del percorso resta, come sempre, la Natività, collocata in un contesto che rievoca con grande autenticità l’antica Betlemme, offrendo ai visitatori un’esperienza intensa e ... grandangoloagrigento.it

Presepe Vivente all’I.C. Radice-Alighieri: tradizione ed emozione in scena - Protagonisti dell’evento sono stati gli alunni delle classi quinte dei plessi di Catona e Villa San Giuseppe e la classe quarta del plesso di Salice ... reggiotv.it