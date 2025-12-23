Sorrisi e stupore per il presepe vivente dei bambini a San Demetrio entusiasti anche l' Arcivescovo e l' Assessore De Roberto
Accoglienza e autenticità, lunedì sera, presso i locali parrocchiali di San Demetrio Martire, dove è stato allestito il “Presepe Vivente dei bambini” con i giovanissimi utenti del Centro per la Legalità della cooperativa sociale Galahad e i piccoli che frequentano il Catechismo presso la. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
