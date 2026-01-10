Il Fai cambia volto il capo delegazione Carapezza | Risultati più che positivi per Capitale della cultura

Il Fai di Agrigento ha annunciato un nuovo direttivo con Bruno Carapezza alla guida, succedendo all’avvocato Giuseppe Taibi dopo quindici anni. Il capo delegazione ha sottolineato i risultati positivi ottenuti durante il suo mandato e ha espresso l’intenzione di proseguire con impegno nel promuovere il patrimonio culturale e ambientale del territorio. La transizione mira a consolidare le attività e rafforzare l’impegno del Fai nella tutela del patrimonio locale.

Nuovo direttivo per la delegazione agrigentina del Fondo ambiente italiano (Fai). Come annunciato nelle settimane scorse, l'avvocato Giuseppe Taibi, dopo quindici anni, ha lasciato il timone del Fai di Agrigento a Bruno Carapezza. Nella chiesa di San Pietro sono stati resi noti tutti i componenti.

