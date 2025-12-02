Italia e Mongolia firmano 9 accordi bilaterali | Thales Alenia Space realizzerà il primo satellite di Ulan Bator mentre l’export cresce del 9,5%
Italia e Mongolia hanno firmato oggi 9 accordi bilaterali durante il primo forum imprenditoriale tra i due Paesi, celebrando 55 anni di relazioni diplomatiche e registrando un incremento del 9,5% dell’export italiano nei primi otto mesi del 2025, per un valore di 54 milioni di euro. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha presieduto la conferenza stampa conclusiva del forum, sottolineando la qualità dei rapporti tra Roma e Ulan Bator. L’incontro ha visto la partecipazione della controparte mongola, la ministra degli Esteri Battsetseg Batmunkh, che ha definito l’Italia “uno dei principali partner commerciali della Mongolia in Europa”. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it
