UK’s Starmer apologises to Epstein victims for appointing Mandelson

Il premier britannico Keir Starmer si scusa pubblicamente con le vittime di Jeffrey Epstein. Ha ammesso di aver creduto alle bugie e di aver sbagliato nel nominare l’ex ministro Peter Mandelson. Starmer ha detto che la sua priorità è ora ascoltare le vittime e fare chiarezza sulla vicenda. La polemica è scoppiata dopo le critiche sulla scelta di coinvolgere Mandelson in incarichi ufficiali.

LONDON, Feb 5 (Reuters) - British Prime Minister Keir Starmer apologised to the victims of Jeffrey Epstein on Thursday and said he was sorry for having believed the "lies" of Peter Mandelson who he appointed as U.S. ambassador. Starmer said he had not known about the strength of the relationship between Mandelson and Epstein when he appointed him to the role. Starmer ha detto di non essere stato a conoscenza della forza del rapporto tra Mandelson e Epstein quando lo ha nominato per il ruolo.

