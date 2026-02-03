UK police confirm investigation into Mandelson over Epstein leaks

La polizia britannica ha annunciato di aver aperto un’indagine su Peter Mandelson, ex ambasciatore del Regno Unito. Al momento, non ci sono ancora dettagli sulle accuse o sulle motivazioni dietro questa decisione. La notizia ha fatto il giro dei media, mentre le autorità mantengono il massimo riserbo sulla vicenda.

LONDON, Feb 3 (Reuters) - British police said on Tuesday they have launched an investigation into Peter Mandelson, Britain's former ambassador to the U.S., over alleged misconduct in public office following the release of millions of documents related to Jeffrey Epstein. "I can confirm that the Metropolitan Police has now launched an investigation into a 72-year-old man, a former government minister, for misconduct in public office offences," commander Ella Marriott said in a statement. LONDRA, 3 febbraio (Reuters) - La polizia britannica ha dichiarato martedì di aver avviato un'indagine nei confronti di Peter Mandelson, ex ambasciatore della Gran Bretagna negli Stati Uniti,

