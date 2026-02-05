Ukraine Russia start second day of peace talks in Abu Dhabi

Questa mattina ad Abu Dhabi si sono riaperte le trattative tra Ucraina e Russia, sotto la mediazione statunitense. I rappresentanti di entrambe le parti si sono incontrati di nuovo per cercare di trovare una via d’uscita al conflitto che dura ormai da quattro anni. La giornata si preannuncia decisiva, con incontri che si protrarranno anche nel pomeriggio. Nessuna ufficialità ancora sui risultati, ma l’attenzione internazionale resta alta.

KYIV, Feb 5 (Reuters) - Ukraine and Russia on Thursday started a second day of U.S.-brokered talks in Abu Dhabi to discuss how to end their four-year-old war, top Ukrainian negotiator Rustem Umerov said. "The second day of negotiations in Abu Dhabi has begun," Umerov said on the Telegram app. "We are working in the same formats as yesterday: trilateral consultations, group work and further synchronization of positions." "Il secondo giorno di negoziati ad Abu Dhabi è iniziato", ha detto Umerov sull'app Telegram. "Stiamo lavorando con gli stessi schemi di ieri: consultazioni trilaterali, lavoro di gruppo e ulteriore sincronizzazione delle posizioni.

