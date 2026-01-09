Giudice di Pace grave carenza di magistrati e personale | la proposta delle consigliere indipendenti

Le consigliere indipendenti evidenziano una grave carenza di magistrati e personale nel Tribunale di Caserta, con oltre mille cause in arretrato. Questa situazione rischia di compromettere il funzionamento della giustizia di prossimità, aggravata dall’incremento delle competenze previsto. La mancanza di risorse adeguate mette a rischio l’efficienza e l’accessibilità del servizio giudiziario locale, richiedendo interventi immediati per garantire la tutela dei cittadini.

