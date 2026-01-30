L’UE introduce norme su aggiornamenti mobile ma il design delle regole suscita critiche da esperti tecnici

L’Unione Europea ha approvato nuove regole per aggiornare i dispositivi mobili. La normativa mira a ridurre l’impatto ambientale di smartphone e altri apparecchi, ma il disegno delle regole ha già scatenato critiche da parte di esperti tecnici. La discussione si concentra sulle possibili difficoltà di attuazione e sui rischi di complicare la vita agli utenti senza garantire miglioramenti concreti.

L'Unione Europea ha introdotto una nuova normativa ambientale con l'obiettivo di ridurre l'impatto ecologico degli elettrodomestici e dei dispositivi elettronici, tra cui gli smartphone. Tra le misure più attese c'era l'obbligo di fornire aggiornamenti software per almeno cinque anni dopo la fine della vendita del prodotto. L'idea era di rendere i dispositivi più durevoli, ridurre i rifiuti elettronici e dare ai consumatori maggiore sicurezza e valore nel tempo. Tuttavia, un'analisi approfondita del testo legale ha rivelato un'ambiguità cruciale che mina l'efficacia dell'intera regolamentazione.

