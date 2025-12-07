Dopo Trump anche Musk va contro l’Europa | Va abolita l’UE risponde

Donald Trump non crede più alla Nato, intende disimpegnarsi dall’Europa e vuole concentrare le risorse Usa sulle Americhe. La nuova National security strategy pubblicata dalla Casa Bianca contiene un messaggio scomodo per la Ue: nel momento in cui la guerra preme ai suoi confini, la garanzia americana non è più scontata. Nel documento, che traccia le linee guida della politica americana interna ed estera, emerge infatti con chiarezza che Washington non intende più «reggere da sola l’ordine mondiale» e che sposterà il baricentro della propria presenza militare e politica sull’emisfero occidentale, mettendo il resto del pianeta in secondo piano. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Dopo Trump, anche Musk va contro l’Europa: “Va abolita”, l’UE risponde

