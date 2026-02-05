Ue | da domani torna Akademeia organizzata da Nardella Prodi e Belloni tra ospiti

Da domani a Firenze torna Akadémeia, la scuola di formazione creata per giovani amministratori sotto i 35 anni. L’evento, organizzato da Nardella, Prodi e Belloni, durerà fino al 21 marzo. Centinaia di giovani arriveranno in città per seguire corsi e incontri su politiche europee e gestione del territorio. È la seconda edizione di un progetto che punta a preparare i futuri leader locali e nazionali.

Roma, 5 feb. (Adnkronos) - Dal 6 febbraio al 21 marzo torna a Firenze Akadémeia, la scuola di formazione per le politiche europee e il governo del territorio, dedicata a giovani amministratori sotto i 35 anni. Il programma della sessione 2026 si articolerà in una serie di incontri, online e in presenza nella sede di Palazzo Borghese, volti a fornire a giovani leader gli strumenti per affrontare le sfide della governance locale in un contesto continentale. Si legge in una nota. Sotto il patrocinio del Parlamento Europeo, del Comitato delle Regioni e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'iniziativa è guidata dall'eurodeputato Pd- S&D Dario Nardella, Presidente del Comitato Scientifico di cui fanno parte Gianni Letta, Minna Arve, Marco Buti, Luciana Lamorgese, Cristina Giachi, Andrè Sobczak, Veronica Nicotra e Giovanni Diamanti.

