Racing Meeting tutto quello che c' è da sapere sulla fiera organizzata da Miki Biasion

Alla Fiera di Vicenza si prepara la sesta edizione del Racing Meeting, l’evento organizzato da Miki Biasion. Appuntamento per il weekend del 7 e 8 febbraio, con appassionati di motori pronti a scoprire le novità e i protagonisti del mondo rally. La fiera torna dopo un anno di pausa, confermando il suo ruolo di punto di riferimento per gli appassionati italiani.

Procede a passi spediti la preparazione per la sesta edizione di Racing Meeting, la fiera organizzata da Miki Biasion, due volte campione del mondo di rally, dedicata agli appassionati del motorsport. Per il quinto anno consecutivo l'evento ideato dall'ex pilota e da sua moglie Paola Ramella Paia, in collaborazione con la sezione locale dell'Aci, si terrà all'interno dei padiglioni della Fiera di Vicenza nel fine settimana di sabato 7 e domenica 8 febbraio 2026. Per tutta la durata della manifestazione i visitatori potranno ammirare delle vetture da competizione di ogni epoca, dalle regine del passato fino alle auto moderne, con alcune chicche inedite o poco note ai più. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Il 7 e l’8 febbraio a Vicenza si svolge il Racing Meeting, un evento dedicato agli appassionati di motori.

