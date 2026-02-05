Kosta Runjaic affronta la trasferta di Lecce con poche scelte a disposizione. L’Udinese è in emergenza, con la rosa ridotta all’osso dopo la sessione di gennaio. Per l’attacco, il tecnico tedesco è pronto a puntare su Nicolò Zaniolo dal primo minuto, in una partita in cui ogni decisione conta.

Kosta Runjaic si prepara alla trasferta di Lecce in condizioni di estrema necessità. Con una rosa ridotta ai minimi termini dopo la sessione di gennaio, il tecnico tedesco dovrà ridisegnare l’attacco dell’Udinese, puntando con ogni probabilità su Nicolò Zaniolo dal primo minuto. L’attaccante, reduce dalle nozze celebrate ieri a Moruzzo con Sara Scaperrotta, è pronto al rientro da titolare dopo lo scorcio di gara disputato nel posticipo contro la Roma. Una scelta quasi obbligata per la panchina friulana: l’infermeria ha infatti ufficialmente inghiottito Keinan Davis, fermato da un problema muscolare rimediato lunedì sera che lo terrà fuori per circa un mese. 🔗 Leggi su Como1907news.com

© Como1907news.com - Udinese in emergenza a Lecce: Zaniolo titolare, rosa decimata

Approfondimenti su Udinese Lecce

L'Udinese si prepara alla sfida contro il Napoli in un momento di emergenza difensiva, con alcune assenze importanti.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Udinese Lecce

Argomenti discussi: 50° anniversario del terremoto in Friuli; Roma, c’è l’Udinese: Gasp ritrova Malen e Vaz. Zaragoza atterra a Fiumicino; Verona-Udinese, le probabili formazioni del match; Hellas Verona - Udinese, le formazioni ufficiali. In attacco Zanetti si affida alla coppia Sarr-Orban.

Udinese, emergenza infortuni: Runjaic perde anche Zanoli. Da valutare KamaraDomenica alle 14.30 la conferenza del tecnico bianconero. Indisponibile anche Zaniolo, problemi al ginocchio per Piotrowski. Verso il forfait anche Buksa ... ilromanista.eu

Udinese-Lazio: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo realeLa sfida tra Udinese e Lazio valida per il 17° turno di Serie A, è in programma alle ore 18 al Bluenergy Stadium di Udine. Sarà possibile seguire la partita in esclusiva su Dazn e sul canale SkyDazn1 ... tuttosport.com

Campo e mercato, tutto insieme... Stasera Udinese–Roma: emergenza, ma testa alla Champions. Fuori dal campo, accelera Massara: in attesa la firma di Zaragoza https://www.rivistalaroma.it/2026/02/dribbling-per-gasp-roma-in-giornata-atteso-zaragoz facebook