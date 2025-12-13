Udinese emergenza difesa | contro il Napoli spazio a Zaniolo-Davis

L'Udinese si prepara alla sfida contro il Napoli in un momento di emergenza difensiva, con alcune assenze importanti. Per affrontare al meglio la partita, il tecnico ha deciso di puntare su Zaniolo e Davis, i quali avranno un ruolo fondamentale nel tentativo di ottenere un risultato positivo e reagire dopo l'ultimo stop interno.

L’Udinese arriva alla sfida con il Napoli con l’obiettivo di reagire subito dopo lo stop interno . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Forzazzurri.net Udinese, Runjaic in emergenza: un difensore KO, salta la Coppa d’Africa - Si apre una vera emergenza in casa bianconera sulle corsie ... fantamaster.it

Udinese, col Napoli emergenza a sinistra: le ultime - La speranza di Kosta Runjaic, in tal senso, è di recuperare Kamara, fermo dal 26 novembre a causa di ... fantacalcio.it

REPUBBLICA - Udinese-Napoli, turnover per combattere emergenza e stanchezza, le scelte ift.tt/WD7G2Cs x.com

#Udinese, l'emergenza a sinistra come occasione: perchè non provare #Ekkelenkamp esterno? - facebook.com facebook

© Forzazzurri.net - Udinese, emergenza difesa: contro il Napoli spazio a Zaniolo-Davis

Ansia Maignan Infortunio contro l'Udinese ?Cos'è successo

Video Ansia Maignan Infortunio contro l'Udinese ?Cos'è successo Video Ansia Maignan Infortunio contro l'Udinese ?Cos'è successo