Ucraina Trump vede Zelensky a Davos | Incontro buono la guerra deve finire

Durante il Forum di Davos, Donald Trump ha incontrato il presidente ucraino Zelensky, sottolineando l’importanza di trovare una soluzione alla guerra in Ucraina. Trump ha dichiarato che l’incontro è stato positivo e ha evidenziato la necessità di monitorare gli sviluppi in Russia, ribadendo che la fine del conflitto è fondamentale per la stabilità regionale e globale.

"È stato un buon incontro con il presidente Zelensky, dobbiamo vedere cosa succede in Russia. La guerra deve finire". Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump al termine dell'incontro con il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky al Forum di Davos. "Non abbiamo parlato del Board of Peace", ha aggiunto Trump, rispondendo a una domanda dei giornalisti.

Trump dopo l'incontro con Zelensky a Davos: "Mi rivolgo a Putin, la guerra deve finire"Durante il World Economic Forum di Davos, Volodymyr Zelensky ha incontrato nuovamente Donald Trump.

Trump lancia l’ultimatum a Putin dopo l’incontro con Zelensky a Davos: “La guerra deve finire”Durante il World Economic Forum di Davos, Donald Trump ha incontrato Volodymyr Zelensky, sottolineando l’importanza di un rapido termine del conflitto.

