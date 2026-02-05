Durante i negoziati ad Abu Dhabi, Mosca insiste che il riconoscimento del Donbass come parte della Russia sia inserito in un accordo importante. La posizione russa resta ferma, anche se ancora non si sa se i negoziati porteranno a un risultato concreto. Intanto, cresce l’attesa e la tensione tra le parti coinvolte.

Abu Dhabi, 5 feb. (Adnkronos) - Mosca ritiene che il riconoscimento del Donbass come parte della Russia dovrebbe essere inserito in un accordo importante. Lo ha detto alla Tass una fonte occidentale vicina ai colloqui in corso ad Abu Dhabi. "La Russia ritiene cruciale l'aspetto riguardante il riconoscimento del Donbass da parte di tutti i Paesi", ha affermato la fonte. Razza Dominante - Crimini e psiche. La prima puntata del podcast: il caso Raso . 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ucraina: media, 'Mosca vuole riconoscimento Donbass durante negoziati Abu Dhabi'

Approfondimenti su Mosca Riconoscimento

Oggi ad Abu Dhabi si svolge un vertice tra Ucraina, Russia e Stati Uniti, con l’obiettivo di avviare negoziati per la sospensione del conflitto tra Mosca e Kiev.

Oggi si apre un incontro trilaterale a Abu Dhabi tra Stati Uniti, Ucraina e Russia, focalizzato sulla questione del Donbass.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Mosca Riconoscimento

Argomenti discussi: Guerra Ucraina - Russia, le news del 4 febbraio. Il Parlamento Ue il 24 febbraio vota il prestito a Kiev; Il Cremlino: 'Stop agli attacchi fino a domenica solo su Kiev'; Trump: Putin ha mantenuto la parola sull'accordo di non colpire l'Ucraina - Aggiornamento del 03 Febbraio delle ore 23:28; Guerra Ucraina-Russia, le news del 3 febbraio. Macron: in corso i preparativi per una telefonata con Putin.

Guerra Ucraina, Mosca: «Progressi nei negoziati di pace nonostante i guerrafondai europei. Sul tavolo i territori»Gli attacchi russi di ieri hanno lasciato oltre 53.000 famiglie senza elettricità nella città ucraina di Zaporizhzhia e nella regione circostante, ha riferito il governatore Ivan Fedorov citato dai ... ilmessaggero.it

Ucraina, droni russi nella notte contro Kiev: almeno un ferito. LIVELe forze russe hanno lanciato stanotte un attacco con droni su Kiev, ferendo almeno una persona: lo riportano funzionari locali, citati dai media ucraini. Dopo la breve pausa degli attacchi su richies ... tg24.sky.it

Partiti i negoziati di pace per l’Ucraina ad Abu Dhabi. Tajani: “Sventato un attacco informatico contro i Giochi di Milano-Cortina”. Due veicoli spaziali russi hanno intercettato per anni le comunicazioni di almeno una dozzina di satelliti chiave in Europa Legg facebook

Con il cacciavite fra russi e ucraini. Il negoziato di Abu Dhabi sonda intese parziali (di G. Belardelli) x.com