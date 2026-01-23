Abu Dhabi il primo tavolo a tre sulla guerra in Ucraina | Stati Uniti Kiev e Mosca si incontrano sul nodo Donbass

Oggi si apre un incontro trilaterale a Abu Dhabi tra Stati Uniti, Ucraina e Russia, focalizzato sulla questione del Donbass. L’incontro rappresenta un’occasione per discutere in modo diretto e senza mediazioni ufficiali sulle tensioni in atto in quella regione. La presenza di rappresentanti di tutte e tre le parti evidenzia l’importanza di un confronto diplomatico volto a favorire un possibile dialogo e a creare un clima di maggior chiarezza sulle rispettive posizioni.

Ci siamo. A partire da oggi, i rappresentanti di Stati Uniti, Ucraina e Russia terranno un meeting trilaterale negli Emirati arabi uniti. Secondo la Cnn, si tratta della prima volta che le delegazioni di questi tre Paesi si incontrano tutte insieme dall’inizio dell’invasione russa del 2022. In particolare, il team di Kiev sarà capitanato dal capo negoziatore Rustem Umerov, mentre quello di Mosca dall’ammiraglio Igor Kostyukov. In rappresentanza di Washington saranno invece presenti l’inviato americano per il Medio Oriente, Steve Witkoff, il genero di Donald Trump, Jared Kushner, e il segretario statunitense all’Esercito, Dan Driscoll. 🔗 Leggi su Panorama.it

