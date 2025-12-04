Fano genitori uccisi benefattore inesistente Smontata la versione del figlio Luca Ricci reo confesso | I soldi per l?affitto non c?erano
FANO Gianni, il personaggio immaginario che doveva salvare i genitori dallo sfratto. Ieri davanti alla Corte d?assise il processo a carico di Luca Ricci, 50enne, reo confesso del duplice. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it
Ha ucciso i genitori a Fano, Luca Ricci in aula per ricostruire il movente: la sorella testimonia dietro un paravento - FANO La casa all’asta, quanto ne sapessero i genitori e l'elemento dei soldi da trovare per poter lasciare i coniugi in affitto. Da corriereadriatico.it