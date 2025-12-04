Fano genitori uccisi benefattore inesistente Smontata la versione del figlio Luca Ricci reo confesso | I soldi per l?affitto non c?erano

Corriereadriatico.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

FANO Gianni, il personaggio immaginario che doveva salvare i genitori dallo sfratto. Ieri davanti alla Corte d?assise il processo a carico di Luca Ricci, 50enne, reo confesso del duplice. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

fano genitori uccisi benefattore inesistente smontata la versione del figlio luca ricci reo confesso i soldi per laffitto non cerano

© Corriereadriatico.it - Fano, genitori uccisi, benefattore inesistente. Smontata la versione del figlio Luca Ricci reo confesso: «I soldi per l?affitto non c?erano»

Approfondisci con queste news

Ha ucciso i genitori a Fano, Luca Ricci in aula per ricostruire il movente: la sorella testimonia dietro un paravento - FANO La casa all’asta, quanto ne sapessero i genitori e l'elemento dei soldi da trovare per poter lasciare i coniugi in affitto. Da corriereadriatico.it

Cerca Video su questo argomento: Fano Genitori Uccisi Benefattore