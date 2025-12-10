Omicidio Capucci la difesa | Nessuna premeditazione

L'omicidio di Uber Capucci ha suscitato grande attenzione, con la procura che richiede l'ergastolo per il presunto killer, accusato di aver pianificato e commesso un grave atto di violenza familiare. La difesa, invece, sostiene che non ci fosse premeditazione, evidenziando una posizione diversa sulla dinamica dei fatti.

Secondo la procura Uber Capucci deve essere condannato all’ergastolo: uccise la mamma e il fratello in una ‘sequenza’ di violenza domestica, dopo aver premeditato il delitto. Secondo la difesa, nella persona dell’avvocato Fabio Bazzani, quel giorno le cose andarono diversamente: l’imputato agì nell’ambito di una discussione col fratello dopo che la madre era già deceduta. Circostanza che aveva evidentemente mandato in crisi o causato una reazione nella vittima, Emore. Udienza decisiva ieri nel procedimento contro Uber Capucci, il 67enne accusato del duplice omicidio, quello del fratello Emore, 67 anni e della madre Anna Malmusi, 88. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Omicidio Capucci, la difesa: "Nessuna premeditazione"

