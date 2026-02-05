È morto in carcere da tre anni ma nessuno lo sapeva | il mistero di Guglielmo Gatti che uccise gli zii a Brescia

Nessuno sapeva che Guglielmo Gatti era morto in carcere da quasi tre anni. La notizia è emersa solo di recente, quando si è scoperto che l’uomo, condannato all’ergastolo per aver ucciso gli zii a Brescia, è deceduto il 15 giugno 2023 nel carcere di Opera. La morte, rimasta nascosta per tutto questo tempo, ha sorpreso anche gli stessi istituti penitenziari.

Una scoperta fatta quasi per caso ha svelato un segreto custodito per quasi tre anni. Guglielmo Gatti, condannato all’ergastolo per aver ucciso gli zii, è morto il 15 giugno 2023 nel carcere di Opera, ma nessuno ne era a conoscenza fino a pochi giorni fa. La rivelazione è arrivata in modo inaspettato quando il Giornale di Brescia ha telefonato alla prigione milanese per richiedere un’intervista con Gatti. La risposta è stata secca e spiazzante: “È morto”. Nemmeno il suo avvocato storico, Luca Broli, sapeva nulla. “Voglio capire”, ha dichiarato il legale, sorpreso quanto tutti gli altri. Per comprendere questa vicenda bisogna tornare all’estate del 2005, quando Brescia fu teatro di uno dei crimini più efferati della cronaca italiana. 🔗 Leggi su Cultweb.it

