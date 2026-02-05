Uccise gli zii facendoli a pezzi Guglielmo Gatti morto in cella nel 2023 ma nessuno lo sapeva

Guglielmo Gatti, condannato per aver ucciso e smembrato i suoi zii, è morto in carcere nel 2023. La notizia è emersa solo ora, dopo quasi tre anni, quando nessuno sapeva che l’uomo aveva perso la vita dietro le sbarre.

(Adnkronos) – Per quasi tre anni nessuno ha saputo che Guglielmo Gatti, l'uomo condannato all'ergastolo per aver ucciso Aldo Donegani e Luisa De Leo, è morto in carcere. È successo il 15 giugno 2023, a Opera, dove stava scontando l'ergastolo per il duplice omicidio degli zii, uccisi nell'estate del 2005, fatti a pezzi e gettati.

Una telefonata in carcere rivela che Guglielmo Gatti, condannato per aver ucciso gli zii nel 2005, è morto da tre anni.

Guglielmo Gatti è morto in cella a Milano, dove stava scontando l’ergastolo per aver ucciso e smembrato gli zii nel 2005.

Morto in cella Guglielmo Gatti, nel 2005 uccise gli zii facendoli a pezzi e occultando i cadaveri. Il suo avvocato: non ne sapevo nullaLa morte risale al giugno 2023, ma si è saputa solo adesso. Il delitto sconvolse Brescia: l'uomo uccise i coniugi, smembrandone i corpi in garage e spargendone i resti tra Provaglio d'Iseo e il passo ... brescia.corriere.it

Uccise gli zii nel 2005, Guglielmo Gatti morto in cella tre anni fa ma nessuno lo sapeva. La scoperta con una telefonata in carcerePer quasi tre anni il silenzio ha avvolto la fine di uno dei protagonisti della cronaca nera più cruenta della storia bresciana. Guglielmo ... msn.com

È morto Guglielmo Gatti: nel 2005 uccise gli zii Aldo e Luisa Donegani x.com

