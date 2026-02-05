Fece a pezzi gli zii | è morto Guglielmo Gatti nessuno ne sapeva nulla

Guglielmo Gatti è morto in cella a Milano, dove stava scontando l’ergastolo per aver ucciso e smembrato gli zii nel 2005. Nessuno si aspettava questa fine, e ora si stanno ancora cercando risposte sui motivi e le circostanze della sua morte.

Guglielmo Gatti è morto nella cella del carcere milanese di Opera dove scontava una condanna all'ergastolo per aver ucciso e fatto a pezzi, nell'estate del 2005 gli zii Luisa De Leo e Aldo Donegani. Il decesso risale al 15 giugno del 2023 ma nessuno ne era a conoscenza, fino a mercoledì 4.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

A Brescia, nessuno si è accorto che Guglielmo Gatti, condannato all’ergastolo per aver ucciso e smembrato lo zio e la zia, fosse morto in carcere.

Una telefonata in carcere rivela che Guglielmo Gatti, condannato per aver ucciso gli zii nel 2005, è morto da tre anni.

Uccise lo zio e la zia e fece a pezzi i corpi: Guglielmo Gatti morto in carcere ma nessuno lo sapeva; Uccise gli zii, morto in carcere tre anni fa ma nessuno ne sapeva nulla. L'avvocato: Voglio capire

Uccise lo zio e la zia e fece a pezzi i corpi: Guglielmo Gatti morto in carcere ma nessuno lo sapevaIl decesso a Opera ma neppure il suo avvocato è stato informato. Aveva 58 ed era stato condannato all’ergastolo. Da agosto 2025 avrebbe avuto diritto alla semilibertà ... ilgiorno.it

Fece a pezzi gli zii: è morto Guglielmo Gatti, nessuno ne sapeva nullaGatti era detenuto nel carcere di Opera dal 2007, dopo il processo che lo aveva condannato in via definitiva all’ergastolo per il duplice omicidio dei suoi zii, Aldo Donegani e Luisa De Leo, avvenuto ... bresciatoday.it

È morto Guglielmo Gatti: nel 2005 uccise gli zii Aldo e Luisa Donegani x.com

