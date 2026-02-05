Guglielmo Gatti, il giovane che nel 2005 uccise gli zii a Brescia, è morto nel carcere di Opera, a Milano. L’uomo stava scontando l’ergastolo e nessuno si aspettava che avrebbe perso la vita in carcere. La notizia ha sorpreso anche chi aveva seguito il caso, che rimane comunque avvolto da molti dubbi.

Guglielmo Gatti, colui che nel 2005 uccise gli zii, Aldo Donegani e Luisa De Leo, è morto nel carcere di Opera (Milano) dove stava scontando l’ergastolo. Nulla di strano, se non fosse che la notizia è trapelata solo oggi, a 3 anni dal decesso. “Non ne sapevo nulla. Voglio capire”, ha dichiarato a il Giornale di Brescia il legale storico dell’uomo, l’avvocato Luca Broli, che intende fare chiarezza sulla vicenda. Il giallo del decesso. Per tre anni la morte di Gatti è rimasta sconosciuta. Fino a quando, nei giorni scorsi, il Giornale di Brescia ha contattato il carcere di Opera per chiedere di poter intervistare il detenuto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Uccise gli zii a Brescia, Guglielmo Gatti morto tre anni fa. “Nessuno sapeva nulla”

Approfondimenti su Brescia Uccisioni

Nessuno sapeva che Guglielmo Gatti era morto in carcere da quasi tre anni.

Guglielmo Gatti, condannato per un delitto brutale a Brescia, è morto nel carcere di Opera tre anni fa.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Brescia Uccisioni

Argomenti discussi: Guglielmo Gatti morto tre anni fa in carcere: nel 2005 uccise gli zii a Brescia; Uccise gli zii, morto in carcere tre anni fa ma nessuno ne sapeva nulla. L’avvocato: Voglio capire; Bimba di 4 anni morta nel 2024, arrestati gli zii per omicidio aggravato; Arrestati gli zii di Alessandra, la bimba di 4 anni morta a Tufino un anno fa: l'accusa è di omicidio aggravato.

Guglielmo Gatti, l'uomo che uccise e fece a pezzi gli zii a Brescia è morto in carcere 3 anni fa. Ma nessuno lo sapeva faGuglielmo Gatti, l’uomo che uccise gli zii Aldo Donegani e Luisa De Leo nel 2005 in uno dei delitti più feroci della storia ... msn.com

Uccise gli zii facendoli a pezzi, Guglielmo Gatti è morto in carcere: la notizia emerge solo oraGuglielmo Gatti, condannato all’ergastolo per aver ucciso e fatto a pezzi i suoi zii, è morto nel carcere di Opera nel 2023. La notizia emerge solo ora. notizie.it

È morto Guglielmo Gatti: nel 2005 uccise gli zii Aldo e Luisa Donegani x.com

Il 3 febbraio 1869 nasce Giulio Gatti Casazza: il primo manager dell'Opera. Nel libro di Alberto Triola, troverete la sua vita e i suoi incontri, dalla Scala al Metropolitan. “Nemmeno il più grande genio sarebbe in grado di cambiare la natura delle cose e di impedi facebook