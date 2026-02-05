Guglielmo Gatti, condannato per un delitto brutale a Brescia, è morto nel carcere di Opera tre anni fa. La notizia si scopre solo ora, quando nessuno se n’era accorto, nemmeno il suo avvocato. Per quasi tre anni, la sua morte è rimasta un mistero.

Per quasi tre anni nessuno lo ha saputo. Guglielmo Gatti, l’uomo condannato per uno dei più efferati delitti della storia bresciana, è morto in carcere. Tre anni fa appunto. È successo il 15 giugno 2023, a Opera dove stava scontando l’ergastolo per il duplice omicidio degli zii Aldo Donegani e Luisa De Leo, uccisi nell’estate del 2005 e fatti a pezzi e i cui resti vennero ritrovati tra la vegetazione in dirupi tra il Passo Vivione e il lago di Iseo. Lo scrive il Giornale di Brescia che aveva chiesto un’intervista televisiva a Gatti. Risposta dal carcere: «È morto». Spiazzato anche il suo storico avvocato, Luca Broli: «Non ne sapevo nulla. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Uccise gli zii a Brescia, Guglielmo Gatti è morto nel carcere di Opera tre anni fa. Non lo sapeva neppure l'avvocato

Approfondimenti su Guglielmo Gatti

Napoli, 1 febbraio 2026 – La morte di Alessandra, la bambina di 4 anni, ha preso una piega diversa da quella inizialmente raccontata.

Due zii sono stati arrestati a Tufino, nel Napoletano, con l’accusa di aver ucciso la piccola Alessandra, una bambina di soli quattro anni.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Guglielmo Gatti

Argomenti discussi: Napoli, bimba uccisa da violenze e denutrizione: arrestati gli zii; È morto Guglielmo Gatti: nel 2005 uccise gli zii Aldo e Luisa Donegani; Arrestati gli zii di Alessandra, la bimba di 4 anni morta a Tufino un anno fa: l'accusa è di omicidio aggravato; Bimba di 4 anni morta nel 2024, arrestati gli zii per omicidio aggravato.

Morto in cella Guglielmo Gatti, nel 2005 uccise gli zii facendoli a pezzi e occultando i cadaveriLa morte risale al giugno 2023, ma si è saputa solo adesso. Nemmeno il suo legale storico Broli ne era a conoscenza ... brescia.corriere.it

Uccise gli zii a Brescia, Guglielmo Gatti è morto nel carcere di Opera tre anni fa. Non lo sapeva neppure l'avvocatoL'uomo, condannato all'ergastolo per uno dei delitti più efferati della storia italiana, è deceduto nel 2023. Ignote le cause ... gazzettadelsud.it

È morto Guglielmo Gatti: nel 2005 uccise gli zii Aldo e Luisa Donegani x.com

Il 3 febbraio 1869 nasce Giulio Gatti Casazza: il primo manager dell'Opera. Nel libro di Alberto Triola, troverete la sua vita e i suoi incontri, dalla Scala al Metropolitan. “Nemmeno il più grande genio sarebbe in grado di cambiare la natura delle cose e di impedi facebook