Il dramma di Alessandra morta a 4 anni Svolta dopo anno | gli zii in carcere per omicidio aggravato

Napoli, 1 febbraio 2026 – La morte di Alessandra, la bambina di 4 anni, ha preso una piega diversa da quella inizialmente raccontata. La sera in cui è caduta dalle scale, si pensava a un incidente, ma le indagini hanno scoperto qualcosa di più oscuro. Ora, gli zii della piccola sono in carcere con l’accusa di omicidio aggravato. La verità emerge a poco a poco, lasciando dietro di sé un dolore ancora più profondo per la famiglia e la comunità.

Napoli, 1 febbraio 2026 – È precipitata dalle scale nel cuore della notte, si disse. Ma l’inchiesta sulla morte della piccola Alessandra, 4 anni, ha fatto emergere un’altra cruda verità. A distanza di oltre un anno dai fatti, i carabinieri della compagnia di Nola hanno arrestato   gli zii della bambina, deceduta nella notte tra il 13 e il 14 dicembre 2024 a Tufino, in provincia di Napoli. Devono rispondere di omicidio aggravato. La coppia, che aveva in affido la nipote dall’estate dopo che ai genitori era stata sospesa la patria potestà, era stata subito indagata per violenza e maltrattamenti. Il racconto della caduta dalle scale a chiocciola non aveva mai convinto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

