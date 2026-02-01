Bimba di 4 anni morta nel 2024 arrestati gli zii per omicidio aggravato

Due zii sono stati arrestati a Tufino, nel Napoletano, con l’accusa di aver ucciso la piccola Alessandra, una bambina di soli quattro anni. La tragedia si è consumata nella notte tra il 13 e il 14 dicembre 2024, lasciando senza parole la comunità. Gli investigatori hanno raccolto prove che hanno condotto all’arresto dei due parenti, ora accusati di omicidio aggravato. La piccola era stata trovata senza vita nella sua casa, scatenando dolore e sgomento tra amici e vicini.

Tempo di lettura: 3 minuti Sono stati arrestati con l'accusa di omicidio aggravato i due zii della piccola Alessandra, la bimba di quattro anni morta a Tufino (Napoli) nella notte tra il 13 e il 14 dicembre 2024. I due, ai quali la piccola era stata temporaneamente affidata dai servizi sociali (dopo la sospensione dalla patria potestà per i genitori naturali), erano stati indagati da subito per maltrattamenti e omicidio colposo, dopo che sul corpo della piccola erano stati riscontrati segni di ustioni. La spiegazione iniziale fu che Alessandra fosse morta cadendo dalle scale, ma l'inchiesta ha fatto emergere un quadro di abbandono e violenze.

