Uccise gli zii a Brescia Guglielmo Gatti è morto in carcere 3 anni fa L'avvocato | Nemmeno io lo sapevo

Guglielmo Gatti, condannato all’ergastolo per aver ucciso i suoi zii a Brescia, è morto in carcere tre anni fa. La notizia è emersa solo ora, quando l’avvocato ha rivelato di non essere stato informato della sua scomparsa. Nessuno aveva fatto sapere che Gatti era morto, e ora si apre un nuovo capitolo su una vicenda che ha sconvolto la piccola comunità di Brescia.

Mentre scontava l'ergastolo per il duplice omicidio degli zii, Guglielmo Gatti è morto in carcere senza che nessuno lo sapesse. "Ho appreso della morte solo 3 anni dopo", ha commentato l'avvocato a Fanpage.it. "Va fatta chiarezza".

Uccise gli zii nel 2005, Guglielmo Gatti è morto in carcere da tre anni e nessuno lo sapeva. L’avvocato: “Nemmeno io”

Una telefonata in carcere rivela che Guglielmo Gatti, condannato per aver ucciso gli zii nel 2005, è morto da tre anni.

Uccise gli zii a Brescia, Guglielmo Gatti è morto nel carcere di Opera tre anni fa. Non lo sapeva neppure l'avvocato

Guglielmo Gatti, condannato per un delitto brutale a Brescia, è morto nel carcere di Opera tre anni fa.

