Uccise gli zii a Brescia Guglielmo Gatti è morto in carcere 3 anni fa L'avvocato | Nemmeno io lo sapevo

Guglielmo Gatti, condannato all’ergastolo per aver ucciso i suoi zii a Brescia, è morto in carcere tre anni fa. La notizia è emersa solo ora, quando l’avvocato ha rivelato di non essere stato informato della sua scomparsa. Nessuno aveva fatto sapere che Gatti era morto, e ora si apre un nuovo capitolo su una vicenda che ha sconvolto la piccola comunità di Brescia.

