Ylenia Musella la ragazza uccisa dal fratello era accusata di truffa a L’Aquila | aveva raggirato un’anziana

Ylenia Musella, la giovane napoletana uccisa dal fratello, era stata coinvolta in un caso di truffa a L’Aquila. Aveva raggirato un’anziana, ma il suo destino ha preso una piega drammatica prima che la giustizia potesse fare il suo corso. La sua morte ha scioccato l’intera comunità, che ora si chiede come una vicenda così complessa possa aver avuto una fine così tragica.

Il destino ha giocato d’anticipo rispetto alla giustizia, chiudendo tragicamente il capitolo legale che vedeva protagonista Ylenia Musella, la ventiduenne napoletana recentemente uccisa nel capoluogo campano. A metà febbraio, la ragazza avrebbe dovuto fare ritorno all’Aquila per affrontare il processo per direttissima, scaturito da un arresto avvenuto lo scorso novembre. Le accuse a suo carico erano pesanti: truffa aggravata ai danni di una novantenne abruzzese, violazione di domicilio e sostituzione di persona. Un’indagine che aveva portato alla luce un raggiro dai contorni spietati, orchestrato insieme a un complice di appena 17 anni, anch’egli partenopeo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

#L'Aquila-Truffa || A metà febbraio Ylenia Musella, la ragazza uccisa a Napoli, avrebbe dovuto comparire all’Aquila per il processo di fronte al giudice.

La Polizia di Stato ha arrestato nella notte Giuseppe Musella, il fratello di Ylenia Musella, la ragazza di 22 anni trovata morta a Napoli.

Napoli, Ylenia Musella uccisa con una coltellata, il fratello confessa il delittoLa vittima aveva 22 anni, l'ha uccisa il fratello al culmine di una lite. L'omicidio è avvenuto in un contesto di degrado e malavita, entrambi i genitori dei ragazzi sono in carcere ... rtl.it

Napoli, ragazza di 22 anni accoltellata e uccisa: il corpo portato in ospedale a bordo di un'auto: la vittima è Ylenia MusellaAccoltellata alla schiena e trasportata all'ospedale di Villa Betania senza vita a Napoli. È successo oggi pomeriggio nella periferia Est di Napoli. Gli agenti sono intervenuti ... ilmattino.it

A metà febbraio Ylenia Musella, la ragazza uccisa a Napoli, avrebbe dovuto presentarsi all'Aquila al processo per direttissima, dopo l'arresto nel novembre scorso, insieme ad un 17enne anche lui di Napoli, con l’accusa di sostituzione di persona, violazione d facebook

Di fronte alla morte di Ylenia Musella non ci sono parole che possano colmare il vuoto. Una ragazza di 22 anni, una vita spezzata dalla violenza proprio dove avrebbe dovuto sentirsi al sicuro. Alla sua famiglia, agli amici, va un pensiero di profondo cordoglio e x.com