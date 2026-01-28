Incidente in moto a Mondragone | grave 30enne guidava ubriaco Denunciato dai carabinieri

Un incidente in moto si è verificato questa mattina a Mondragone. Un uomo di 30 anni è rimasto gravemente ferito dopo aver perso il controllo del veicolo. Dai primi accertamenti, è risultato ubriaco alla guida. Ora si trova in ospedale con prognosi riservata. I carabinieri lo hanno denunciato anche per riciclaggio, perché la moto aveva il telaio manomesso. La dinamica dell’incidente resta da chiarire, ma la situazione appare grave.

Per l'uomo, che ora è ricoverato in prognosi riservata, è scattata anche una denuncia per riciclaggio: la moto che guidava aveva il telaio manomesso.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Mondragone Incidente Mondragone, ubriaco alla guida di una moto senza targa provoca incidente: denunciato conducente Un uomo ubriaco alla guida di una moto senza targa e con il telaio contraffatto ha provocato un grave incidente a Mondragone. Fa un incidente con la moto perchè ubriaco e si scopre che era un 'pezzotto', nei guai 30enne I Carabinieri di Mondragone sono intervenuti in via Generale Giardini dopo un incidente stradale. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Mondragone Incidente Argomenti discussi: Incidente in moto ad Ancarano, 34enne trasferito in ospedale in elisoccorso; Schianto in Val Bisagno, motociclista perde la vita: è il secondo incidente mortale da inizio anno; Incidente in via Gioia a Milano, carambola tra auto e moto: ragazza finisce in ospedale; Zanica, 17enne grave dopo uno scontro in moto con un'auto: sbalzato per quattro metri. Incidente in moto a Mondragone: grave 30enne, guidava ubriaco. Denunciato dai carabinieriPer l'uomo, che ora è ricoverato in prognosi riservata, è scattata anche una denuncia per riciclaggio: la moto che guidava aveva il telaio manomesso ... fanpage.it Brutto incidente in Lungobisagno Istria: centauro a terraBrutto incidente pochi minuti, intorno alle 7.45, fa in via Lungobisagno Istria.La dinamica è ancora poco chiara. Una moto è entrata in contatto con un’auto ... ligurianotizie.it Dramnma nel salernitano: 21enne muore a causa di un incidente in moto. Lutto nella comunità. Servizio di Antonio Elia - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.