Tutti uniti in allegria | si fa festa con il Carnevale di Larderia

Sabato 13 febbraio, Larderia si prepara a vivere il suo Carnevale. È una festa di strada, con musica, maschere e colori, che coinvolge tutta la comunità. Lo slogan “Tutti uniti in allegria” non è solo un motto, ma un modo per invitare tutti a divertirsi insieme. La città si anima, e le strade si riempiono di allegria e spirito di gruppo.

Appuntamento sabato 13 febbraio con il Carnevale di Larderia.Lo slogan scelto per l'evento — "Tutti uniti in allegria" — non è solo una frase, ma una promessa. La promessa di un territorio che si ritrova, di una comunità che sceglie di guardarsi negli occhi e celebrare insieme la bellezza dello.

