OhWhatFun la recensione | Michelle Pfeiffer e la rivincita delle mamme a Natale
A sbaragliare (quasi) ogni possibile concorrenza sui film di Natale c'è il film di Michael Showalter. Per chiunque voglia ribellarsi alle regole ed i rituali imposti dalle festività. Su Prime Video. Per questo Natale 2025, i film TV delle feste sembrano sentire e condividere anche loro la pressione dei cenoni, dei regali giusti da fare e soprattutto delle domande scomode che, inevitabilmente arrivano sulla vita di ciascuno di noi da familiari o amici, nel periodo "più meraviglioso" dell'anno. Natale significa dunque anche essere performanti e spesso, all'interno del proprio nucleo familiare, conformarsi all'etichetta o al ruolo che ci è stato, nostro malgrado, affidato o affibbiato. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
