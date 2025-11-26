D' Amario sul turismo in Abruzzo | Nuove direttrici di sviluppo all' insegna della sostenibilità soprattutto nelle aree interne

L'Abruzzo sta consolidando la propria posizione a livello nazionale per il turismo e può ancora sviluppare nuovi canali sostenibili coinvolgendo tutte le aree della regione. A dirlo il sottosegretario Daniele D'Amario durante la seconda edizione degli Stati generali del turismo dei territori. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - D'Amario sul turismo in Abruzzo: "Nuove direttrici di sviluppo all'insegna della sostenibilità soprattutto nelle aree interne"

