Barbara Pelandini, fondatrice di BP Best Places, analizza il ruolo del turismo di lusso in Italia. Pur riconoscendo i problemi dell'overtourism, sottolinea l'importanza di gestirlo correttamente e di promuovere una visita consapevole. Attraverso esperienze su misura, ville private e valorizzazione dell’artigianato locale, il turismo alto-spendente può contribuire alla tutela e alla preservazione dei patrimoni italiani.

Arrivata al mondo dell’hospitality dal tessile, Barbara ha trasferito nel viaggio uno sguardo quasi sartoriale. Il risultato non sono semplici vacanze, ma esperienze che trasformano un luogo in un racconto personale e irripetibile. Abbiamo intervistato Barbara Pelandini, per farci raccontare come si è evoluto il turismo di lusso. Come ha iniziato a fare questo lavoro? «Ho iniziato quasi per caso: arrivo dal mondo tessile e alcune stiliste con cui lavoravo iniziarono a chiedermi di aiutarle a trovare proprietà sul Lago di Como e a St. Moritz per le loro vacanze. Era circa quindici anni fa, proprio mentre il Lago iniziava a cambiare radicalmente percezione turistica». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Barbara Pelandini e il turismo di lusso in Italia: «L'overtourism è un problema, è vero, ma bisogna gestirlo, e guidare i visitatori ad amare i nostri luoghi. L'artigianato tradizionale, per esempio, sopravvive anche grazie a loro»

