Tump il gradasso indebitato

Da ilnotiziario.net 5 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Donald Trump torna a farsi sentire con tono deciso, stavolta puntando il dito contro l’Europa. Il tycoon americano, noto per le sue uscite provocatorie, sembra voler mostrare i muscoli, anche se dietro le quinte si parla di debiti e problemi economici. La sua presenza si fa sentire, ma la realtà sembra diversa da quella che lui prova a dipingere.

tump il gradasso indebitato

© Ilnotiziario.net - Tump, il “gradasso” indebitato

