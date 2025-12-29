Ucraina Tump | Ci avviciniamo a un accordo Zelensky | potremmo avere un referendum

Le recenti dichiarazioni di Donald Trump e Volodymyr Zelensky riguardano possibili sviluppi nella risoluzione del conflitto in Ucraina. Trump ha affermato che si sta avvicinando a un accordo, mentre Zelensky ha suggerito l’eventualità di un referendum su vari aspetti del piano di pace. Questi commenti evidenziano l’importanza di consultazioni popolari come parte delle strategie diplomatiche in corso.

Ucraina, Trump: “Un accordo potrebbe arrivare in un paio di settimane” - Dopo un incontro giudicato positivo tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky e una lunga telefonata tra il presidente americano e Vladimir Putin, emergono segnali di cauto ottimismo sulla possibilità di ... interris.it

Ucraina, Trump ottimista: «Grandi progressi». Resta il nodo Donbass - Trump vede la «fine della guerra», ma il Donbass «è un grosso problema». editorialedomani.it

La Russia "aiuterà" nella ricostruzione dell'Ucraina. Lo ha affermato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump rispondendo alle domande dei giornalisti a Mar-a-Lago. "La Russia vuole vedere l'Ucraina avere successo", ha detto Trump, aggiungendo che il pr - facebook.com facebook

Ucraina, incontro #Trump – #Zelensky: “Molto vicini alla pace. Intesa sul 90% dell’accordo” x.com

