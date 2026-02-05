Una nuova speranza per i pazienti con mieloma multiplo. L’oncologo Corso spiega che l’uso di farmaci biologici ha rivoluzionato il trattamento, eliminando molti degli effetti collaterali legati alla chemioterapia. Ora, i pazienti possono restare in cura in ambulatorio e vivere meglio, con una qualità di vita più lunga e meno fastidi. La medicina avanza e porta risultati concreti contro questa forma di tumore.

“Siamo riusciti a migliorare la sopravvivenza e ad allungare la vita in termini di qualità. Questo perché i pazienti” con mieloma multiplo “sono gestiti principalmente in ambulatorio e perché gli effetti collaterali dei farmaci nel tempo sono cambiati. I farmaci biologici ci hanno permesso di eliminare gli eventi avversi negativi della chemioterapia”. Sono le parole di Alessandro Corso, direttore del dipartimento di Oncologia dell’ospedale di Legnano Asst Ovest Milanese, intervenendo al media tutorial, promosso da Gsk a Milano, riguardante le nuove terapie, l’aumento della sopravvivenza e la cronicizzazione del mieloma multiplo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Tumori, mieloma: oncologo Corso, ‘con farmaci biologici eliminate avversità chemio’

Approfondimenti su Mieloma Multiplo

La ricerca sui farmaci biologici apre nuove prospettive di remissione per le condizioni respiratorie croniche come Bpco, asma e rinosinusite.

Ultime notizie su Mieloma Multiplo

Mieloma, ematologo Corso: Migliorata sopravvivenza e qualità della vita(Adnkronos) - Siamo riusciti a migliorare la sopravvivenza e ad allungare la vita in termini di qualità. Questo perché i pazienti con mieloma multiplo sono gestiti principalmente in ambulatorio e p ... msn.com

Tumori. In Abruzzo un corso per formare volontari in OncologiaAl corso hanno preso parte 20 partecipanti, che saranno ora chiamati ad affiancare gli operatori dell'Oncologia dell'ospedale di Vasto. In un reparto come il nostro, il supporto psicologico e ... quotidianosanita.it

NUOVE TERAPIE CONTRO IL LINFOMA E MIELOMA REGGIO EMILIA - Linfoma e mieloma, tre ricercatrici dell’IRCCS reggiano premiate per i loro lavori che potrebbero portare miglioramenti nelle terapie dedicate alla cura di alcuni tumori. Linfomi, due ricerc facebook

Linfoma e mieloma, tre ricercatrici dell’IRCCS reggiano premiate per i loro studi sui tumori. Le dottoresse Valentina Fragliasso, Selene Mallia e Noemi Puccio, del Laboratorio di Ricerca Traslazionale, hanno vinto l’ASH Abstract Achievement Award. tiny x.com