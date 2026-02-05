Tumori mieloma | oncologo Corso ‘con farmaci biologici eliminate avversità chemio’
Una nuova speranza per i pazienti con mieloma multiplo. L’oncologo Corso spiega che l’uso di farmaci biologici ha rivoluzionato il trattamento, eliminando molti degli effetti collaterali legati alla chemioterapia. Ora, i pazienti possono restare in cura in ambulatorio e vivere meglio, con una qualità di vita più lunga e meno fastidi. La medicina avanza e porta risultati concreti contro questa forma di tumore.
“Siamo riusciti a migliorare la sopravvivenza e ad allungare la vita in termini di qualità. Questo perché i pazienti” con mieloma multiplo “sono gestiti principalmente in ambulatorio e perché gli effetti collaterali dei farmaci nel tempo sono cambiati. I farmaci biologici ci hanno permesso di eliminare gli eventi avversi negativi della chemioterapia”. Sono le parole di Alessandro Corso, direttore del dipartimento di Oncologia dell’ospedale di Legnano Asst Ovest Milanese, intervenendo al media tutorial, promosso da Gsk a Milano, riguardante le nuove terapie, l’aumento della sopravvivenza e la cronicizzazione del mieloma multiplo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
