Farmaci Braido UniGe | Con biologici verso remissione Bpco asma e rinosinusite cronica

La ricerca sui farmaci biologici apre nuove prospettive di remissione per le condizioni respiratorie croniche come Bpco, asma e rinosinusite. Secondo il professor Braido dell'Università di Genova, queste terapie potrebbero migliorare significativamente la gestione e la qualità della vita dei pazienti, offrendo speranze di progressi nel trattamento di queste patologie.

Roma, 9 dic. (Adnkronos Salute) - Tosse cronica produttiva (catarro), difficoltà respiratorie, dispnea (fiato corto), respiro sibilante e oppressione al torace, che peggiorano nel tempo e presentano episodi di riacutizzazioni spesso indotte da infezioni respiratorie, sono i sintomi più comuni della Broncopneumopatia cronica ostruttiva (Bpco) che in Italia - secondo l'Istat - colpisce 3,5 milioni di persone influenzandone la qualità della vita. L'asma, patologia anch'essa cronica, caratterizzata da episodi improvvisi di fame d'aria, associata respiro sibilante interessa circa 3milioni di italiani e tra essi, circa il 10% (200mila) nella sua forma grave. Iltempo.it

