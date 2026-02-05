Tumori mieloma | ematologa Mangiacavalli ‘abbiamo tante nuove terapie’

L’ematologa Mangiacavalli annuncia che in ambito di mieloma multiplo sono arrivati molti nuovi farmaci. Negli ultimi dieci anni sono entrati nella pratica clinica diverse classi di farmaci, come gli inibitori del proteasoma, gli immunomodulatori e gli anticorpi monoclonali. Ora i ricercatori puntano anche su una nuova categoria di farmaci che riconoscono il proteina Bcma, presente sulla superficie delle cellule di mieloma.

“Abbiamo davvero tante nuove terapie. Negli ultimi 10 anni sono entrati nella pratica clinica gli inibitori del proteasoma, gli immunomodulatori, gli anticorpi monoclonali e ultimamente anche una nuova classe di farmaci su cui i clinici puntano molto: quelli che va a riconoscere il Bcma, una proteina presente sulla superficie delle cellule di mieloma”. Così Silvia Mangiacavalli, ematologa, Uoc di Ematologia dell'Irccs Fondazione policlinico San Matteo di Pavia, all’incontro con la stampa, promosso da Gsk a Milano, per discutere su nuove terapie, aumento della sopravvivenza e cronicizzazione del mieloma multiplo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

