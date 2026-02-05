Negli ultimi dieci anni la cura del mieloma multiplo ha fatto passi avanti notevoli. Gli specialisti usano ora farmaci più mirati, come gli inibitori del proteasoma, immunomodulatori e anticorpi monoclonali. Ultimamente, si aggiungono nuove molecole che riconoscono una proteina sulla superficie delle cellule di mieloma, il Bcma, su cui i medici puntano molto.

Roma, 5 feb. (Adnkronos Salute) - "Negli ultimi 10 anni", nel trattamento del mieloma multiplo, "sono entrati nella pratica clinica gli inibitori del proteasoma, gli immunomodulatori, gli anticorpi monoclonali e, ultimamente, anche una nuova classe di farmaci, su cui i clinici puntano molto, che vanno a riconoscere il Bcma, una proteina presente sulla superficie delle cellula di mieloma. Questi nuovi farmaci riescono a colpirla e identificarla con molta precisione. Si tratta degli anticorpi bispecifici (Adc) e delle Car-T, su cui stiamo puntando molto per cercare di trovare la terapia più adeguata anche nei pazienti con recidive di malattia". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Mieloma, ematologa Mangiacavalli: "In 10 anni cambiata storia clinica"

Approfondimenti su Mieloma Ematologa

Negli ultimi dieci anni, i pazienti con mieloma multiplo hanno visto la loro aspettativa di vita quasi quadruplicarsi.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Mieloma Ematologa

Argomenti discussi: In 10 anni sopravvivenza mieloma quadruplicata, ne parlano gli esperti.

Mieloma, ematologa Mangiacavalli: In 10 anni cambiata storia clinicaRoma, 5 feb. (Adnkronos Salute) - Negli ultimi 10 anni, nel trattamento del mieloma multiplo, sono entrati nella pratica clinica gli inibitori del proteasoma, gli immunomodulatori, gli anticorpi mo ... iltempo.it

In 10 anni sopravvivenza mieloma quadruplicata, ne parlano gli espertiIn 10 anni l'aspettativa di vita dei pazienti con mieloma multiplo è quasi quadruplicata, passando da circa 2 anni e mezzo a oltre 10. Una conquista notevole, dovuta ai progressi della medicina. Nella ... adnkronos.com