Nuove IGP in Italia | quali sono le nuove Indicazioni geografiche e quanto valgono
Dal 1° dicembre 2025, grazie al Regolamento (UE) 20232411, l’etichetta di indicazione geografica protetta ( IGP ), finora riservata solo ai prodotti agroalimentari, si estende anche ai prodotti artigianali e industriali. Il governo, tramite il ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), ha approvato un decreto per adeguare l’ordinamento nazionale e designare le autorità competenti per gestire le nuove procedure. Cosa cambia con le nuove IGP “non-agri”. Prima di questo provvedimento, nel sistema europeo di protezione delle Indicazioni Geografiche, IGP e DOP erano applicabili solo ad alimenti, vini, prodotti agricoli. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Strategie, esperienze e nuove idee per ripensare il futuro dell’export italiano. Nel nostro hub di Dubai si è svolta l’unica tappa internazionale del roadshow “Energie per il futuro dell’export” di SACE, occasione di dialogo tra istituzioni e imprese sulle traiettorie - facebook.com Vai su Facebook
HIV e AIDS in Italia nel 2024 – dati principali • 2.379 nuove diagnosi di HIV, trend stabile rispetto al 2023 • 450 nuove diagnosi di AIDS Leggi i dati dell’ @istsupsan salute.gov.it/new/it/news-e-… Vai su X
Olive taggiasche e carne salada nuove Igp, Italia leader della Dop economy - Milano, 3 ottobre 2025 – Il registro delle indicazioni geografiche protette (Igp) si arricchisce: la Commissione europea ha approvato l’aggiunta delle prelibatezze italiane “olive taggiasche liguri” e ... Secondo quotidiano.net
Le clementine di Taranto arrivano negli aeroporti italiani - Grazie alla collaborazione con Ita Airways saranno offerte ai passeggeri nelle principali lounge della compagnia ... Lo riporta myfruit.it
Il valore dell'ortofrutta DOP e IGP aumenta alla produzione e al consumo - Continua il trend positivo della Dop economy italiana: secondo l'analisi del XXIII Rapporto Ismea- Secondo freshplaza.it