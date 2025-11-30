Dal 1° dicembre 2025, grazie al Regolamento (UE) 20232411, l’etichetta di indicazione geografica protetta ( IGP ), finora riservata solo ai prodotti agroalimentari, si estende anche ai prodotti artigianali e industriali. Il governo, tramite il ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), ha approvato un decreto per adeguare l’ordinamento nazionale e designare le autorità competenti per gestire le nuove procedure. Cosa cambia con le nuove IGP “non-agri”. Prima di questo provvedimento, nel sistema europeo di protezione delle Indicazioni Geografiche, IGP e DOP erano applicabili solo ad alimenti, vini, prodotti agricoli. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Nuove IGP in Italia: quali sono le nuove Indicazioni geografiche e quanto valgono