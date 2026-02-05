Tumori in quattro comuni del Milanese ci saranno giornate di prevenzione gratuita

In quattro comuni del Milanese, tra cui Busto Garolfo e Buguggiate, partiranno giornate di prevenzione gratuita per i tumori. L’accordo tra i comuni e la Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate punta a rafforzare il servizio di welfare di prossimità, già in atto. Le iniziative continueranno nel 2026, con l’obiettivo di offrire controlli e diagnosi più accessibili ai cittadini.

Un accordo che guarda al futuro della salute sul territorio e che consolida un modello di welfare di prossimità già operativo: i comuni di Busto Garolfo, Buguggiate, Dairago e Arluno e la Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate hanno definito un'intesa per proseguire anche nel 2026 l'attività di.

Questa mattina a Busto Garolfo è stato firmato un accordo tra tre comuni e la Banca di Credito Cooperativo.

