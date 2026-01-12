Acqua razionata in 32 Comuni | ecco dove e quando ci saranno le chiusure

La Sasi Spa ha pubblicato il calendario aggiornato delle interruzioni programmate di acqua in 32 Comuni, a causa di razionamenti della risorsa idrica. Le chiusure sono state pianificate per garantire una gestione equilibrata delle riserve e ridurre al minimo i disagi. Di seguito, le date e le zone interessate per informare correttamente i cittadini e favorire un utilizzo consapevole dell’acqua.

UNO4. . #Acqua razionata ieri, sprecata oggi: il paradosso di #Maccheronis Prima i campi a secco e l’allarme potabile, poi l’acqua scaricata a mare a ritmi impressionanti. La #diga di Maccheronis racconta tutte le contraddizioni della gestione idrica in - facebook.com facebook

