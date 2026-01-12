Acqua razionata in 32 Comuni | ecco dove e quando ci saranno le chiusure
La Sasi Spa ha pubblicato il calendario aggiornato delle interruzioni programmate di acqua in 32 Comuni, a causa di razionamenti della risorsa idrica. Le chiusure sono state pianificate per garantire una gestione equilibrata delle riserve e ridurre al minimo i disagi. Di seguito, le date e le zone interessate per informare correttamente i cittadini e favorire un utilizzo consapevole dell’acqua.
La Sasi spa ha comunicato il calendario aggiornato delle interruzioni programmate per razionamento della risorsa idrica. Le chisure notturne si rendono necessarie al fine di evitare disservizio nella erogazione idrica.Salvo diversa disposizione, il provvedimento riguarda il periodo da lunedì 12 a. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
