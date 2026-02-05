Prevenzione oncologica gratuita | comuni e banca uniscono forze per sanitize il territorio varese

Questa mattina a Busto Garolfo è stato firmato un accordo tra tre comuni e la Banca di Credito Cooperativo. L’obiettivo è offrire prevenzione oncologica gratuita ai cittadini. Roberto Scazzosi, presidente della banca, ha spiegato che l’intesa permetterà di fare controlli più facilmente e in modo diffuso sul territorio. Si tratta di un passo concreto per aiutare le persone a prendersi cura della propria salute senza costi aggiuntivi.

Il presidente della Banca di Credito Cooperativo di Busto Garolfo e Buguggiate, Roberto Scazzosi, ha presentato un accordo significativo tra tre comuni — Busto Garolfo, Buguggiate e Dairago — e la banca stessa. L’iniziativa, ormai consolidata nel tempo, prevede la fornitura gratuita di servizi di prevenzione oncologica ai cittadini residenti e ai soci della mutua. Si tratta di un modello di collaborazione tra banca, istituzioni locali e realtà sanitarie, ormai in atto per diversi anni, che punta a garantire l’accesso a cure preventive senza distinzioni. Le date per i controlli saranno 30 nel 2026, con visite e esami gratuiti a disposizione per i cittadini, in un’area geografica che comprende le aree rurali e urbane dei paesi coinvolti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

