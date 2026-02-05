Nel 2026, per la prima volta dopo più di vent’anni, il numero di donne europee che muoiono per tumore al polmone si ferma. I dati mostrano una svolta, dopo anni di crescita costante. Un nuovo trattamento precoce sembra portare i primi risultati concreti. Ora si spera che questa tendenza possa continuare e portare a un calo reale delle morti.

**Tumore al polmone: buona notizia per le donne europee, il tasso di mortalità si stabilizza dopo vent’anni di crescita** Nel 2026, per la prima volta da oltre due decenni, il tasso di mortalità legata al tumore al polmone tra le donne europee si è stabilizzato. È un segnale di speranza per un cancro ancora oggi responsabile di circa 34.000 decessi l’anno soltanto in Italia, e di migliaia di vittime in tutta Europa. I dati sono stati ottenuti grazie a uno studio condotto dagli esperti del Dipartimento di Statistica Medica ed Epidemiologia dell’Università degli Studi di Milano, con il coordinamento del professor Carlo La Vecchia, e pubblicati su *Annals of Oncology*. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tumore al polmone: nuovo trattamento mostra risultati significativi nella fase precoce

Novello di Torino sottolinea l'importanza di una diagnosi precisa per il tumore del polmone non a piccole cellule.

Il tumore al polmone rappresenta una delle principali sfide in ambito oncologico.

