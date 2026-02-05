Donald Trump ha sigillato la dipendenza europea dal gas americano, rafforzando il controllo degli Stati Uniti sull’energia in Europa. La politica energetica dell’Unione Europea si è rivelata a suo modo fallimentare, lasciando l’Europa sempre più legata alle risorse di Washington. Trump ha imposto il suo dominio, lasciando poche scelte ai Paesi europei e consolidando il ruolo degli Stati Uniti nel settore energetico continentale.

La politica energetica della UE si è rivelata negli anni estremamente miope e autodistruttiva. Il grande fratello USA si è dimostrato lieto di agevolarla, per vedere quel sigillo finale che celebra la dipendenza dell’Europa dalle risorse americane. Così, mentre Bruxelles festeggiavano la fine del giogo russo, la libertà dal gas russo affidabile, costante e a buon mercato, a Washington si sfregavano le mani per la prospettiva di vendere per molti anni e alle proprie condizioni un gas costoso e dal prezzo volatile. In definitiva, con Trump gli Stati Uniti usano le risorse energetiche come arma geopolitica in maniera aperta e dichiarata. 🔗 Leggi su Follow.it

