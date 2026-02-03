Bridgerton 4 parte 2 | è uscito il teaser trailer ed è più sexy che mai

Dopo settimane di attesa, Netflix ha pubblicato il teaser della seconda parte di Bridgerton 4. Il trailer mostra scene più hot e sensuali rispetto alle stagioni precedenti. La serie torna a concentrarsi sulla storia di Benedict, il secondo dei fratelli Bridgerton, e promette ancora più intrighi e passione. I fan non vedono l’ora di scoprire cosa succederà nel prosieguo della vicenda.

Sanremo 2026, parla Sayf: "I talent non sono il mio mondo. Per capirmi ascoltate De André" Bridgerton è finalmente tornata su Netflix con il suo quarto capitolo pronto ad approfondire la storia di Benedict, secondogenito ribelle della famiglia. I primi quattro episodi hanno dato il via a una storia che promette bene e ha ancora molti assi nella manica da giocare. Ma dopo il finale della prima metà di stagione, cosa possiamo aspettarci dai prossimi episodi e, soprattutto, quando uscirà Bridgerton 4, parte 2 su Netflix? La quarta stagione di Bridgerton si concentra sul secondogenito della famiglia, il bohémien (bisessuale) Benedict, interpretato da Luke Thompson.🔗 Leggi su Today.it

Approfondimenti su Bridgerton Netflix

È stato rilasciato il teaser trailer di Euphoria 3, la nuova stagione del teen drama di HBO.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Bridgerton Netflix

Argomenti discussi: Bridgerton 4, Parte 2: amori in bilico e maschere che cadono. Ecco quando arrivano i nuovi episodi su Netflix; Bridgerton 4, parte 2: quando escono i nuovi episodi? Già confermate la quinta e sesta stagione; Bridgerton 4, parte 2: quando esce su Netflix; Bridgerton 4, la showrunner spoilera cosa farà Sophie nella Parte 2: assurdo!.

Bridgerton 4, Parte 2: amori in bilico e maschere che cadono. Ecco quando arrivano i nuovi episodi su NetflixBridgerton 4, Parte 2 entra nel vivo: i nuovi episodi stanno per tornare su Netflix tra passioni irrisolte, segreti scomodi e destini pronti a cambiare nel Ton. libero.it

Chi muore in Bridgerton 4 parte 2? Tutte le ipotesiIl teaser trailer di Bridgerton 4 parte 2 ha acceso immediatamente il dibattito tra i fan: diversi personaggi appaiono vestiti di nero, un dettaglio che lascia chiaramente intendere la presenza di un ... daninseries.it

Netflix. . Abbandonati di nuovo al sogno… la seconda parte della quarta stagione di Bridgerton arriva il 26 febbraio. - facebook.com facebook

È disponibile da oggi la prima parte di #Bridgerton 4, nuova stagione della serie drama in costume in streaming su #Netflix. Al centro della trama il personaggio di Benedict, interpretato da Luke Thompson. Tutto quello che bisogna sapere x.com