Truffe via email crescono comunica e polizia attivano nuovo allarme per i cittadini

A Modena, i cittadini continuano a ricevere email truffaldine. Questa mattina sono arrivate quattro segnalazioni al Comando di via Galilei, tutte in poco tempo. Polizia e Comune hanno deciso di rafforzare l’allerta, chiedendo attenzione a chi naviga online. Le truffe via email sono in aumento e i residenti devono stare attenti ai messaggi sospetti.

**Un'alta intensità di truffe via email colpisce Modena: la polizia locale ed il Comune rinnovano l'allerta** Quattro segnalazioni in una sola mattina, al front office del Comando di via Galilei a Modena. Sono queste le cifre che hanno spinto la polizia locale e il Comune a lanciare un nuovo allarme. Il fenomeno, ormai diffuso in tutta Italia, è in crescita: le truffe via mail, o *phishing*, come vengono chiamate dagli esperti, sembrano sempre più sofisticate, con messaggi che imitano notifiche reali, come quelle del Codice della Strada, o comunque comunicazioni istituzionali. Il giorno prima, martedì 3 febbraio, tre persone diverse si sono presentate presso l'ufficio del Comando della polizia locale, con la medesima domanda: "Ho ricevuto un'email e vorrei capire se è vera".

