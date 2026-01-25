Allarme truffe cittadini ’a lezione’ dai Carabinieri

In diverse località dell’Amiata e della Val d’Orcia, i Carabinieri collaborano con i sindaci per sensibilizzare i cittadini, in particolare gli anziani, sui rischi delle truffe. Attraverso incontri e campagne informative, si mira a rafforzare la consapevolezza e a prevenire situazioni di frode, contribuendo alla sicurezza e alla tutela delle comunità locali.

In modo continuo nei paesi dell’Amiata e della Val d’Orcia i sindaci promuovono iniziative per prevenire truffe agli anziani. Lo fanno chiedendo il contributo dei carabinieri. Le conferenze sono, infatti, condotte dal Maggiore Giuseppe Rotella, comandante della compagnia dei Carabinieri di Montalcino. Negli incontri sono presenti i sindaci, o loro delegati, dei Comuni insieme anche ai parroci. Insomma sul fronte delle "avvertenze" per sfuggire alle truffe c’è un grosso impegno per la prevenzione. Nella spiegazione delle dinamiche con le quali agiscono i truffatori le raccomandazione principali, che vengono rivolte ai cittadini, sono semplici ma spesso dimenticate: non fornire mai dati sensibili né telefonicamente né a persone che si presentono a casa con l’unico scopo di mettere a segno una truffa. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Allarme truffe, cittadini ’a lezione’ dai Carabinieri Leggi anche: Nonni a lezione dai carabinieri per difendersi dalle truffe Allarme truffe via sms: l’Asl Avellino mette in guardia i cittadiniL’Asl di Avellino segnala un aumento di tentativi di truffa tramite messaggi SMS. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Argomenti discussi: Allarme truffe, cittadini ’a lezione’ dai Carabinieri; Allarme truffe via sms: l’Asl Avellino mette in guardia i cittadini; Falsi volantini per entrare nelle case: è allarme truffe a Vasto e il sindaco Menna mette in guardia i cittadini; Truffe con chiamate false dalla Questura, l’avviso ai cittadini. Allarme truffe, cittadini «a lezione» dai CarabinieriIn modo continuo nei paesi dell’Amiata e della Val d’Orcia i sindaci promuovono iniziative per prevenire truffe ... msn.com Truffe con chiamate false dalla Questura, l’avviso ai cittadiniLa Polizia di Stato segnala numerosi tentativi carpire denaro utilizzando numeri apparentemente istituzionali. Le tecniche sono sempre più sofisticate e rendono i raggiri difficili da individuare. L’i ... altoadige.it Dalla scusa del balcone alla richiesta di contanti, l'allarme truffe corre sui social dopo un caso di estorsione facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.