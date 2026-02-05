truffe in tutta italia creata banca abusiva parallela e 500 persone raggirate con uno schema ponzi

Una rete di truffatori ha creato una banca parallela abusiva in tutta Italia, raggirando oltre 500 persone con uno schema Ponzi. La Guardia di Finanza di Ancona ha smantellato l’organizzazione, sequestrando 4 milioni di euro e 15 conti correnti. Sono in corso le indagini per capire l’estensione dell’affare illecito.

È di quattro persone deferite all’Autorità giudiziaria, quindici conti correnti sequestrati e una piattaforma online oscurata il bilancio dell’operazione “Golden Tree”, condotta dalla Guardia di Finanza di Ancona contro un presunto sodalizio criminale dedito all’abusivismo finanziario e alla truffa tramite uno schema Ponzi. L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica dorica, ha portato alla luce un istituto bancario parallelo e illegale, capace di movimentare oltre 4 milioni di euro e coinvolgere più di 500 persone in tutta Italia. Le indagini e la scoperta dello schema Ponzi Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, l’operazione ha preso avvio nell’ambito delle attività di contrasto ai fenomeni illeciti di natura finanziaria che minacciano l’integrità del sistema economico nazionale. 🔗 Leggi su Virgilio.it

